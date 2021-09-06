Візит Байдена до Києва і конфіскація російської зброї Суданом – головні новини за ніч

Джо Байден може приїхати в Україну, а в Судані затримали російську зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Російська зброя в Судані

У Судані в міжнародному аеропорту столиці країни Хартума конфіскували партію зброї російського походження, яка переправлялась зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

Маск зустрівся з Корольовими

Американський бізнесмен, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск запросив до себе і провів екскурсію по офісу в Каліфорнії для онука і правнука українського інженера і авіаконструктора, родоначальника радянської космонавтики Сергія Корольова – Андрія та Павла Корольових.

Ілон Маск запросив Андрія і Павла Корольових у SpaceX / facebook.com/andrey.korolev

Коли Байден приїде до Києва

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, обов'язково відвідає Україну, але візит такого рівня не може відбутися відразу після візиту в США Володимира Зеленського в нинішньому році, тому він точно не відбудеться до кінця 2021-го.

Дмитро Кулеба розповів, коли Джо Байден може приїхати в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Погрози Зеленському

Служба безпеки України затримала підозрюваного, який раніше в неділю, 5 вересня, погрожував по телефону першим особам держави, а саме: заявив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

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