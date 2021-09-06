Візит Байдена до Києва і конфіскація російської зброї Суданом – головні новини за ніч

Джо Байден може приїхати в Україну, а в Судані затримали російську зброю / Фото: Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Російська зброя в Судані
У Судані в міжнародному аеропорту столиці країни Хартума конфіскували партію зброї російського походження, яка переправлялась зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.
Маск зустрівся з Корольовими
Американський бізнесмен, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск запросив до себе і провів екскурсію по офісу в Каліфорнії для онука і правнука українського інженера і авіаконструктора, родоначальника радянської космонавтики Сергія Корольова – Андрія та Павла Корольових.
Коли Байден приїде до Києва
Президент Сполучених Штатів Джо Байден, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, обов'язково відвідає Україну, але візит такого рівня не може відбутися відразу після візиту в США Володимира Зеленського в нинішньому році, тому він точно не відбудеться до кінця 2021-го.
Погрози Зеленському
Служба безпеки України затримала підозрюваного, який раніше в неділю, 5 вересня, погрожував по телефону першим особам держави, а саме: заявив про плановане вбивство президента Володимира Зеленського та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.
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