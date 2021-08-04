Візит Зеленського у США: Єрмак і Кулеба провели першу зустріч у Вашингтоні

Глава Офісу президента і міністр закордонних справ у Сполучених Штатах готують зустріч глав України і Білого дому

Андрій Єрмак і Дмитро Кулеба зустрілися у Вашингтоні з Джейком Салліваном / колаж "Сьогодні"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського у США з радником глави Білого дому з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Зустріч пройшла у Вашингтоні, повідомляє пресслужба ОПУ.

Єрмак, Кулеба і Салліван зокрема обговорили зустріч Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом 30 серпня.

Українська і американська сторони також говорили про:

розвиток ситуації на сході України і спільні зусилля нашої країни і США у мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту;

розширення стратегічного партнерства між Україною та США;

останні досягнення у процесі реформування судочинства в Україні та інші важливі реформи.

Зазначимо, візит Володимира Зеленського до США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього він особисто ще не зустрічався з президентом Джо Байденом, а лише говорив з ним телефоном. Водночас Зеленський встиг зустрітися в Америці з Дональдом Трампом у 2019 році.

Запланована зустріч набула особливої важливості після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північному потоку – 2" – Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Нагадаємо, в Конгресі США попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

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При цьому експерти вважають, що Джо Байден запросив Зеленського в США на 30 серпня саме тому, що в цей час Конгрес буде на канікулах, і таким чином глава Білого дому уникне протиріч з конгресменами з українського питання.

Ми також писали, що глава МЗС після приїзду в США 4 серпня запевнив, що шантажу з боку американців або розмов на підвищених тонах не буде.