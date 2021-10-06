У Львові можуть посилити карантин: що заборонять

У Львові можуть посилити карантин / Фото: Колаж: Сьогодні
Мер міста Андрій Садовий заявив, що львівський міський штаб оперативного реагування рекомендував посилити карантинні обмеження у Львові.
Про це він написав в своєму Telegram-каналі.
"Маємо погану статистику захворювання на коронавірус, тому треба приймати складні та непопулярні рішення. Але робити це маємо з розумом. Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи", – йдеться в повідомленні.
Що заборонять:
- обмежать масові заходи;
- переведуть навчальні заклади на дистанційний режим;
- припинять планові операції в лікарнях, які приймають хворих COVID-19.
МОЗ оновило карантинні зони
11 областей в Україні відповідають "помаранчевій" зоні.
Які області можуть бути віднесені до "помаранчевої" зони:
- Вінницька,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернівецька.
Раніше ми повідомляли: головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що штам коронавірусу "Дельта" активно поширюється по території України.
Також нагадаємо, з 1 вересня діє ряд карантинних заборон в навчальних закладах Києва.