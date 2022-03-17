У Львові отримали вже близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців – Садовий

Інформація про несумлінних орендодавців буде передана у військову адміністрацію. / Фото: Колаж: Сьогодні

За два тижні від початку війни на "гарячу" лінію Львова було отримано близько 80 скарг на недобросовісних орендодавців, які підняли ціни на помешкання в місті.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook мер міста Андрій Садовий.

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Хто в списку

"Я можу з впевненістю зробити публічним список із шести юридичних та фізичних осіб, які наживаються на війні. Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження", – зазначив Садовий.

Як зауважив мер, у список потрапили:

однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81 614 грн за місяць;

оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;

Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4197 грн;

хостел "Форест", вул. Фурманська, 5, 10 ночей коштують 11 200 грн;

квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців;

квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн.

Садовий також зауважив, що в мережі таких скарг значно більше:

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"Ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира, є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами та контактами – передавайте їх на "гарячу" лінію. Важливо уточнити, чи зросла вартість квартири після початку повномасштабної війни в Україні".

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що в деяких регіонах України є загроза мінувань окупантами сільськогосподарських земель.

Ситуація в Україні 16 березня: