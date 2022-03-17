Во Львове получили уже около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей – Садовой

Информация о недобросовестных арендодателях будет передана в военную администрацию. / Фото: Коллаж: Сегодня
Через две недели от начала войны на "горячую" линию Львова было получено около 80 жалоб на недобросовестных арендодателей, поднявших цены на жилье в городе.
Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Андрей Садовой.
Кто в списке
"Я могу с уверенностью сделать публичным список из шести юридических и физических лиц, которые наживаются на войне. Эту информацию я передаю в военную администрацию с предложением использовать данные помещения для поселения военных и людей, требующих убежища безвозмездно. Согласно закону о военном положении военная администрация имеет соответствующие полномочия", – отметил Садовой.
Как отметил мэр, в список попали:
- однокомнатная квартира, Павлов С.М., ул. Валовая, 16б/20, 81 614 грн в месяц;
- аренда апартаментов, ул. Дорошенко, 67, три ночи стоят 11 100 грн;
- Апарт-отель, ул. Княгини Ольги, 39, сутки стоят 4197 грн;
- хостел "Форест", ул. Фурманская, 5, 10 ночей стоят 11 200 грн;
- квартира, Мацкив Людмила, ул. Старицкого, 6/7, владелица без возвращения задатка выселила жителей;
- квартира с одной спальней, Станько Б. М./ул. Костюшко, 5/4/1 сутки стоят 5400 грн.
Садовой также отметил, что в сети таких жалоб гораздо больше:
"Вы должны четко обосновать свое сообщение. Информации о том, что на какой-то улице очень дорого стоит квартира, недостаточно. Если имеете конкретные факты с именами, адресами и контактами – передавайте их на "горячую" линию. Важно уточнить, выросла ли стоимость квартиры после начала полномасштабной войны в Украине".
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