Жителям Львова будуть приходити повідомлення про небезпеку: що відбувається

У Львові розробляють корисний мобільний додаток. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Львові почали розробляти мобільний застосунок, який сповіщатиме жителів міста про небезпеку. Він запрацює вже у наступному році.
Про це повідомляє місцеве видання Тvoemisto.tv
Додаток з'явиться у межах створення нової системи оповіщення населення.
"Можна буде отримати не лише попередження і оповіщення, а й важливу інформацію з питань цивільного захисту", – розповідають у Львівьскій ОДА.
У додатку буде інформація про:
- ускладнення погоди,
- виникнення аварійних ситуацій,
- відсутність електроенергії,
- проблеми в роботі ЖКГ.
Наразі такий застосунок вже є у деяких українських містах, зокрема поблизу зони бойових дій. Також схожим додатком користуються у Польщі.
Коли додаток можна буде завантажити собі на телефон?
На Львівщині такий застосунок може з’явитись уже наступного року. Нині в ОДА вивчають попит, створили опитування громадської думки. У містян запитують, яка інформація для них важлива, та що вони б хотіли дізнаватися з додатку.
"Зараз лише перший етап – збираємо інформацію, робимо дизайн. На наступний рік будемо намагатись її втілити. Поки що не відомо, скільки коштуватиме цей застосунок, не відомо з яких джерел буде фінансування", – підсумували в ОДА.
Читайте також:
- На порталі "Дія" з'являться нові сервіси. Серед них – можливість отримання електронного судового рішення, яке можна буде затверджувати чи подавати до органів державної влади в електронному форматі.
- В додатку "Дія" та на порталі уже можна згенерувати COVID-сертифікат про вакцинацію людям, які отримали різні вакцини.