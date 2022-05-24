У Львові сотні людей вишикувалися в чергу за культовим предметом

У Львові люди стоять у черзі за марками. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові з самого ранку 24 травня вишикувалася величезна черга. Натовп помітили біля пошти. Місцеві жителі хочуть придбати відому марку "Російський воєнний корабель... Все".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Україна 24".

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"Черга за маркою "Російський воєнний корабель...Все" у Львові. На годиннику – 7 ранку", – написали під фото.

Натовп людей у Львові. Фото: Ігор Зінкевич

Нову марку з "російським кораблем" можна буде придбати в інтернеті

На 24 травня заплановано старт онлайн-продажу другої марки з "російським воєнним кораблем" на українських інтернет-майданчиках. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Він зазначив, що до кінця тижня також буде запущено продаж на міжнародних майданчиках, щоб "наша діаспора змогла купити, а ворогу було трохи складніше атакувати наші українські сторінки".

"Перемогли з кораблем, переможемо і ботів, саме тому буде не один, а до 6 майданчиків, це як 6 кораблів, їх важче атакувати, тому від сьогодні (23 травня — ред.) вона буде продаватися у відділеннях, а завтра онлайн", — сказав Смілянський.

Він додав, що додаткові партії також будуть друкуватися та продаватися, і порадив українцям слідкувати за каналами "Укрпошти", де можна буде ознайомитися з новою інформацією.

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