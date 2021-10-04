У львівському Охматдиті лікують рекордну кількість дітей з COVID-19

Діти з COVID-19 не потребують інтенсивної терапії та реанімації/Колаж: Сьогодні
У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит", де лікували дитину з опіками в роті від зеленки, 41 дитина перебуває на лікуванні з підтвердженим діагнозом "коронавірусна хвороба".
Про це повідомила пресслужба лікарні в Facebook.
"41 дитина з підтвердженим COVID-19 – це наш рекорд за увесь час пандемії! Саме стільки сьогодні у нас дітей у нашому особливому відділенні. Це діти від кількох місяців і до 18 років. Усі маленькі пацієнти розпочали лікування за протоколами і не потребують інтенсивної терапії і реанімації", – йдеться в повідомленні.
Водночас медики відзначають, якщо у дитини є симптоми коронавірусної інфекції, слід звернутися до сімейного лікаря. У разі важкого стану дитини потрібно телефонувати в "швидку" і повідомити про підозру на коронавірус. Львівська дитяча клінічна лікарня "Охматдит" єдина в області приймає дітей з COVID-19.
Симптоми коронавірусної хвороби
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей різною мірою. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі тяжкості, і їм не потрібна госпіталізація.
Часто спостерігаються такі симптоми:
- підвищена температура;
- кашель;
- стомлюваність;
- втрата нюху і смакових відчуттів.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
- біль у горлі;
- головний біль;
- різні інші больові відчуття;
- діарея;
- висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
- почервоніння або подразнення очей.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
- утруднене дихання або задишка;
- порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
- біль у грудній клітці.
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