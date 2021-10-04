Во львовском Охматдете лечится рекордное количество детей с COVID-19

Дети с COVID-19 не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации/Коллаж: Сегодня
Во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет, где лечили ребенка с ожогами во рту от зеленки, 41 ребенок находится на лечении с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Об этом сообщила пресс-служба больницы в Facebook.
"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 — это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет. Все маленькие пациенты начали лечение по протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации", — говорится в сообщении.
В то же время медики отмечают, если у ребенка есть симптомы коронавирусной инфекции, следует обратиться к семейному врачу. В случае тяжелого состояния ребенка, нужно звонить в "скорую" и сообщить о подозрении на коронавирус. Львовская детская клиническая больница Охматдет единственная в области принимает детей с COVID-19.
Симптомы коронавируса
По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 влияет на разные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация.
Часто наблюдаются следующие симптомы:
- повышенная температура;
- кашель;
- утомляемость;
- потеря обоняния и вкусовых ощущений.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
- боль в горле;
- головная боль;
- различные другие болевые ощущения;
- диарея;
- сыпь на коже или изменение цвета кожи на пальцах рук или ног;
- покраснение или раздражение глаз.
Симптомы тяжелой формы заболевания:
- затрудненное дыхание или одышка;
- нарушение речи, двигательных функций или спутанность сознания;
- боль в грудной клетке.
Читайте также
- Одну из киевских школ могут перевести на дистанционное обучение из-за невакцинированных сотрудников. Если до 5 октября ситуация не изменится, то обучение будет проходить в режиме "онлайн".
- В больницах Одессы нет мест для тяжелобольных на коронавирус. Пациентов с тяжелой формой болезни не кладут в реанимацию.