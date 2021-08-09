Версия на русском
$ 26,83
31,68

У вівторок погода знову зміниться: де похолодає і кому не пощастить з грозами

9 серпня, 14:02

Сергій Мартинець

У більшості областей на українців чекають опади через діяльність атмосферного фронту, а на заході буде дуже комфортна погода

Українців знову чекає негода / Фото: Сьогодні

В Україні очікуються дощі 10 серпня на більшій території країни, а на захід знову увірветься похолодання – температура впаде до +23.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Короткочасні грозові дощі 10 серпня через через діяльність атмосферного фронту будуть у всіх областях, крім заходу країни.

Протягом дня свіжо буде в західних областях, 23-27 градусів (на вихідних там була 30-градусна спека).

На півдні і сході переважатиме спека, 28-33 градуси.

На решті території очікується завтра 26-30 градусів.

У Києві 10 серпня місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Денна температура повітря сягатиме 28-30 градусів.

Реклама

"Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади – навряд. Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду – сонечко, білі хмарки, комфортну температуру повітря, не вищу 24-30 градусів", – додала Діденко.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

Дивіться також у нашому сюжеті про потоп у курортній Кирилівці:

Новини на цю ж тему:
погода прогноз погоди наталка діденко

Джерело: Сьогодні

Реклама