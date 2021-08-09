У вівторок погода знову зміниться: де похолодає і кому не пощастить з грозами

У більшості областей на українців чекають опади через діяльність атмосферного фронту, а на заході буде дуже комфортна погода

Українців знову чекає негода / Фото: Сьогодні

В Україні очікуються дощі 10 серпня на більшій території країни, а на захід знову увірветься похолодання – температура впаде до +23.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Короткочасні грозові дощі 10 серпня через через діяльність атмосферного фронту будуть у всіх областях, крім заходу країни.

Протягом дня свіжо буде в західних областях, 23-27 градусів (на вихідних там була 30-градусна спека).

На півдні і сході переважатиме спека, 28-33 градуси.

На решті території очікується завтра 26-30 градусів.

У Києві 10 серпня місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Денна температура повітря сягатиме 28-30 градусів.

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"Тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозні опади – навряд. Найближчі вихідні, 14 серпня, на Маковія, та 15 серпня обіцяють в Україні чудову погоду – сонечко, білі хмарки, комфортну температуру повітря, не вищу 24-30 градусів", – додала Діденко.

В майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше говорив, що "ми перебуваємо на краю прірви";

в Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки;

тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. Найімовірніше в Україні очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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