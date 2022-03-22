Воєнкор телеканалу "Україна" Євген Назаренко: "росія — це країна-терорист, і їм байдуже, чи ти цивільний, чи журналіст"

Кореспондент телеканалу "Україна" Євген Назаренко / Фото: "Сегодня"

У часи війни все загострюється. Мирні жителі, військові, волонтери — кожен веде бій на своєму фронті. Як і воєнні кореспонденти, котрі вирушають у найбільш гарячі точки, щоб, ризикуючи життям, показувати правду усьому світу.

Кореспондент телеканалу "Україна" Євген Назаренко вважає, що робота воєнкора хоч і небезпечна, але проста. Євген висвітлює події війни, яку розв’язала Росія проти України, показує злочини країни-агресора і фіксує ту силу і добро, які демонструє українська армія та український народ.

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— Євгене, розкажіть, будь ласка, які умови роботи військового кореспондента у війні Росії проти України?

— Умови абсолютно військові, і для мене не нові, тому що я майже всю війну пропрацював на Донбасі. Єдине, що складно було повірити, що ця війна не десь за 700 км, а вже майже біля твого дому. Тому що недавно ракета розірвалася за метрів 700-800 від нашого дому, влучила в сусідній будинок. А так умови абсолютно ідентичні тому, чим я займався на Донбасі — це робота з військовими, це фіксування злочинів російської федерації, це та сама тривожність і, звісно, трохи присутній страх, тому що і колеги вже страждають мої. Он і американського журналіста вбили, і мій колега з "Радіо Свобода" отримав контузію… Працювати дещо тривожно, але ти розумієш: якщо ти вже не на фронті, якщо ти не тримаєш в руках зброї, ти маєш хоча б робити все на своєму інформаційному фронті. Власне, цим я себе заспокоюю і це мене спонукає їздити в усі небезпечні місця. Тому що я знаю, що можу усій Україні, а в деяких випадках і всьому світу показати, що російська федерація робить з моєю країною. В принципі, умови роботи нормальні, інколи військові пускають тебе, інколи не пускають тебе, інколи стріляють по тобі, інколи ні. Умови, з якими стикається кожен військовий кореспондент.

— У чому складнощі такої роботи? Що дається важче?



— Уже все дається нормально — як журналісту. Як людині, найважче те, що ти ніколи не знаєш, що буде з твоїми рідними, які лишилися в столиці. І поки ти десь в роз’їздах, не дай Бог, прилетить десь якийсь снаряд чи ракета в них. Складно було також перші дні війни, коли я не дуже розумів, що відбувається, коли почали летіти ракети по всій Україні. Був страх, і ти не знав, куди воно все піде. Але зараз, коли ти бачиш, що війна завдяки Збройним силам України зупинилася на рубежах, то ти просто продовжуєш працювати.

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Воєнкор телеканалу "Україна" Євген Назаренко / Фото: "Сегодня"

Робота військового кореспондента дуже проста. Вона небезпечна, але проста — по факту, ти просто їздиш і фільмуєш війну. Небагато треба творчого підходу. Ти просто їдеш туди, де гаряче, і знімаєш те, що ти бачиш. Бачиш якісь руйнування, чи бій Збройних сил з окупантом — знімаєш їх. Усе дуже просто, але тебе можуть вбити. Це така зворотна сторона.

— Євгене, що вас неприємно дивує і приємно вражає? Можливо, надихає?

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— Що неприємно вражає — звісно, це трагедія в Україні, смерті військових та цивільних людей. Обурює тактика російської федерації, яку вони використовують на кожній війні: якщо в них не виходить військовим шляхом, вони починають геноцид населення країни, в якій вони воюють. Але той опір, який чинить Україна, і попри всі травми і смерті, не здається, тільки стає зліша — це надихає робити будь-що від мене залежне.

Мене вражає, як увесь український народ піднявся у боротьбі проти агресора. Можливо, це такі банальні речі, які всі і так кажуть, але це насправді вражає і надихає. Коли бачиш черги у військкомати, бачиш волонтерів, чи тих самих трактористів, які крадуть військову техніку Росії. Коли ти бачиш херсонців та мелітопольців, які виходять з прапорами України на танки — це максимально вражає і надихає тебе робити свою роботу. Якщо вже людина вийшла з прапором, голими руками на танк, який в тебе варіант не поїхати на зйомку в небезпечне місце? Жодного.

— Що б хотіли сказати своїм колегам з іноземних ЗМІ?

— Іноземних кореспондентів, насправді, тут і так багато працює, увесь світ! Сюди їздять люди, які вже бачили не одну війну і можуть на власні очі побачити, що російська федерація коїть з Україною. Головне — називати речі своїми іменами. І я вдячний, що іноземні ЗМІ так і роблять: називають війну війною, російську агресію — російською агресією. Після смерті американського колеги хочу передати своїм іноземним колегам прохання не легковажити цю роботу, у нас тут справді страшна війна, з авіабомбардуваннями, ракетами. Треба бути обережнішими і не намагатися знімати російських військових, як робив той журналіст, який загинув, росіяни не жаліють нікого, марно думати, що якщо ви з іншої країни, тут є дві сторони, "я можу і там, і там познімати" — нє. З українською армією проблем не буде, а от росіяни можуть тебе просто вбити. Це країна-терорист, і їм байдуже, чи ти цивільний, чи журналіст. Будьте обережні, вдягайте бронік і каску!

— Як би ви описали цю війну одним словом?

— Це слово "знову". Знову до нас прийшли росіяни, знову вони хочуть нас знищити. Знову росіяни прийшли загарбати нашу територію. І це буде тривати, допоки ми остаточно не вирішимо з ними питання, поки остаточно їх не переможемо.