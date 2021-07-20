Похід із лічильником Гейгера: в Україні вперше відбулась водна експедиція до Чорнобиля

Команда яхтсменів створила першу мапу, по якій мандрівники можуть безпечно добратися до Чорнобиля по воді

Артем Шекольян, Антін Мухарський, Руслан Бєлкін, Ілля Макаренко, Павло Непша – відкрили Чорнобиль. А чом би й ні? Через 35 років після відомої на весь світ катастрофи, чоловіки відправились на яхті прокладати путівник і відкривати наші землі, точніше, води, про які ми майже нічого не знаємо. Отже, допоки сталкери тихцем вивчають Чорнобиль суходолом, в

Україні відбулась легальна, перша за часи незалежності експедиція водою.

Про це повідомляється в сюжеті новин "Сьогодні. Підсумки".

Ідея підкорити якійсь водний об'єкт в Україні, з'явилася у інструктора Артема Шекольяна у 2020 році, коли він приймав морську практику у студентів київської яхтенної школи в водах Туреччини. Навколо вирував карантин, учні були щасливі вирватися з локдауна за кордон. Турецькі моря викликали в них захват, а Артемові кортило довести, що й Україна ще не до кінця відкрита.

"У минулому році мій колега Артем – відмінний капітан, інструктор, – запропонував ідею: А давайте спробуємо походити тут по Дніпру. Піти в справжню подорож або навіть експедицію", – згадує Павло Непша, керівник яхтенної школи.

На підготовку мандрів пішов цілий рік. Флагманська яхта школи, розробка маршруту, завдань, підбір екіпажу, та головне – кінцева мета, до якої точки дійти. 5 липня 2021 року яхта "П'ятниця" вийшла у свій поки найважливіший похід. Поставили вітрила, судно набрало хід Київським морем с курсом на острів Розрізний.

Це були ще знайомі яхтсменам місцини. Розрізний називають Тортугою, через покинуті човни й велику кількість диких рибалок. В них можна замовити як рибу, так і вже готову юшку.

Перша ночівля. І перші лоцманські нотатки, які наступним мандрівникам будуть як такий собі гід, де зазначено стоянки, можливо якірні стоянки, марини, місця, де можна отримати, докупити якийсь провіант, провізію, ремонт або сервіс.

А попереду – дедалі більше нагадувань про трагедію 86-го. Одразу за старою водною базою "Нептун" команда бачить покинути іржавий пароплав. За переказами, сюди у 80-тих привозили на відпочинок ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Команда рушає далі, але вже не так жваво. Дедалі частіше проводять аеророзвідку, аби визначитися, як прокладати шлях.

"І як себе вести на річці і де тебе чекає якісь засідки, де, можливо, мілина, де можливі проблеми, проблеми з намотуванням на гвинт і тд. Цікаво було спостерігати за тим, як розвивається так сказати живність. Чим далі відходиш від Києва, тим більше птахів, тим більше сплеску риб", – зазначає Артем Шекольян.

Останні кілометри виявилися найнебезпечнішими. Траплялися старі лінії електропередач над водоймою, покинуті мости, приховані мілини… і звісно ж, регулярні заміри довкілля лічильником Гейгера. І тут – чергове відкриття – дозиметри, які були на борту показали нулі.

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"Чого не вистачає точно в наших акваторіях, у нас не вистачає чартерного флоту. У нас не вистачає флоту, і, що б люди могли б орендувати, отримувати задоволення", – розмірковує Артем Шекольян.

В сусідній Польщі Мазурські озера переповнені яхтсменами на вихідних, в сезон. В Україні цього поки що немає. Ось і маршрутом, прокладенім екіпажем "П'ятниці", вирушать хіба що ентузіасти. Або волонтери повезуть школярів. А найвірогідніше – ініціативні люди влаштують екстрім тури до Чорнобиля для закордонних туристів. Це на сотню-другу євро з клієнта потягне.

Нагадаємо, що на форумі "Україна 30" у червні президент Володимир Зеленський заявив – Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.