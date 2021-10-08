Вперше в історії. Зеленський помилував засуджених захисників України

До кінця року комісія планує відвідати близько сотні місць позбавлення волі / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України. Таке помилування військових зробили вперше в новітній історії країни.
Про це повідомляє Офіс Президента.
Кого будуть відпускати?
При визначенні осіб для помилування враховували їх заслуги перед державою. За словами голови комісії з питань помилування Андрія Готи, розглядали тих військових, які не скоювали тяжких злочинів.
Помилування не стосується військових, які вчинили ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.
Робота з психологом
Звільнені будуть спілкуватися з психологом, який буде працювати над їх бойовими травмами і допомагати соціалізуватися.
Далі комісія планує розглядати питання про помилування не тільки по стосовно ветеранів.
Раніше ми писали:
- В Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС.
- Раніше під Верховною Радою пройшла всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, вони вимагали невідкладного перерахунку пенсій .