Ворог завдав ударів, система тривоги не спрацювала. Що відбувається в Івано-Франківську 11 березня

У місті стало не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
В Івано-Франківську вранці 11 березня пролунали вибухи. Система тривоги не спрацювала. Причину з'ясовують.
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11 березня
15:41 Вагову допомогу вартістю 300 000 лей отримали з міста Ботошані (Румунія). Уявляєте, мер міста особисто вирушив на один із кордонів, щоб передати в Україну цінний вантаж – тисячі консервів, необхідні медикаменти, генератори, аптечки та інші необхідні товари, які вже в Івано-Франківську.
11:20 У місті оголошено повітряну тривогу. Жителів знову попросили повернутися до укриття.
11:05 Влада нагадала про роботу соціальних їдалень. Вони працюють у чотирьох ліцеях міста:
- №5 (вулиця Івана Франка, 19),
- №9 (вулиця Гетьмана Мазепи, 169),
- №18 (вулиця Тролейбусна, 7),
- №22 (вулиця Івана-Павла ІІ, 24).
Мер повідомив оперативні дані:
11:00 На вчорашній вечір вже 8 тисяч людей зареєструвалися в Івано-Франківській ТГ як ВПО. Обов'язкова реєстрація в ЦНАПах.
10:50 Жителям Крихівців, Чукалівки, Опришевців, мікрорайону "Містечко" дозволили виходити з укриттів – небезпека пройшла.
8:13 Жителів Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону "Містечко" попросили поки що не їхати з дому і не пересуватися найближчим часом територією районів.
7:45 Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в місті прогриміли вибухи.
"Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів! Виясняємо, чому не спрацювала система тривоги", – зазначив Марцінків.