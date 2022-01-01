"Час відродити прадавню славу": українців привітали з 7530 роком

Українці святкують Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні
Українців привітали з Новим 7530-м роком від Трипілля. Соцмережі вже відреагували на привітання від одного з політиків.
Таке привітання оприлюднив у себе на сторінці у Facebook український політик і громадський діяч Ростислав Новоженець.
"Вітаю нас усіх із Новим 7530-м роком за українським стилем! Зустрічаємо цей рік за найдавнішим літочисленням, яке бере свій початок з часу виникнення першої у світі цивілізації – Трипілля", - написав Новоженець.
Він привітав усіх "у кого в жилах тече українська кров, а в грудях б’ється українське серце".
"І тих, хто мешкає в Україні, і кого доля закинула на чужину. Хто розмовляє українською мовою чи волею обставин змушений послуговуватись мовою чужою. Тих, хто вірить у небесного Отця чи матінку Природу. Православних і греко-католиків, рунвірівців чи язичників. Тих, хто вже відсвяткував Різдво і тих хто лише святкуватиме. Прихильників різних кандидатів у президенти України. Членів політичних партій і безпартійних. Вакцинованих і невакцинованих", – зазначив Новоженець.
Він додав, що українці – найдавніша у світі нація.
"У нас найбагатша земля і найпрацьовитіший люд. Ми пам’ятаємо наші блискучі перемоги, але не забуваємо і наших кривдників. Настав час відродити прадавню славу! Саме з України, як і колись, почнеться відродження людства. З вірою, що найближчим часом серед нас знайдеться справжній козак, який підніме гетьманську булаву та поведе Україну праведним шляхом, й ми, українці, скинемо чуже ярмо і запануємо у своїй "сторонці"!" – написав Новоженець.
У ПЦУ розповіли, що 1 січня відзначається світське свято – початок нового календарного 2022-го року від Різдва Христового.
"Водночас, маємо знати, що у вересні вже розпочався новий, біблійний 7530-й, рік від сотворення світу", – підсумували в Православній Церкві України.
Реакція соцмереж
Оригінальне привітання зі святом швидко розлетілося у Telegram-канали.
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