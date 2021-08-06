Всі говорять. Арешти для "Нацкорпусу" і суперечка за спадщину Скрябіна – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Під Печерським і Шевченківським судами Києва сьогодні було "гаряче" / Колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 6 серпня, українці уважно стежили за обранням запобіжних заходів ветерану АТО Володимиру Прохничу, який двома днями раніше зайшов до Кабміну з гранатою, а також обвинуваченим в рекетирстві членам руху "Національний корпус". А ще обговорювали відео маленького хлопчика, який пив на пляжі пиво.

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Арешти для "Нацкорпусу"

У Шевченківському суді Києва сьогодні цілий день розглядали справу членів "Нацкорпусу", яких в четвер затримали в Харкові і звинуватили в організації злочинного угруповання, в здирництві та протидії законній господарській діяльності. До вечора тільки двох з 8-ми затриманих суддя відправив у СІЗО.

Під будівлю суду прийшло близько сотні прихильників "Нацкорпусу" / Фото "Сегодня"

Справа загарбника Кабміну

В іншому кінці Києва вибирали запобіжний захід 43-річному Володимиру Прохничу, який в середу зайшов до адміністративного приміщення і почав погрожувати вибухом гранати. Ветерана батальйону "Айдар" взяли під варту, не дозволивши нікому взяти його на поруки. Під будівлею суду його підтримували десятки товаришів по службі, а під час процесу – цивільна дружина.

Під Печерським судом "айдаровці" просили відпустити Прохнича на поруки / Фото "Сегодня"

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Загадкова смерть полковника СБУ

У Дніпрі в лісосмузі знайшли повішеним старшого оперуповноваженого відділу "Т" (департамент захисту національної державності) Служби безпеки в Дніпропетровській області. При ньому була передсмертна записка. Повідомляється, що там він назвав тих, кого звинувачує у своїй смерті.

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Пиво для дошкільника

Користувачів соцмереж не залишило байдужим відео з пляжу, де дитина дошкільного віку допиває пиво з пляшки. Думки глядачів розділилися . Одні обурюються тим, що батьки не стежать за своєю дитиною. Інші пишуть, що в деяких випадках доктора дозволяють дітям вживати пиво.

Спадщина Скрябіна

Мама загиблого співака і композитора Ольга Кузьменко записала звернення і заявила про неправомірні дії українського лейбла Moon Records і його власника Андрія Пасічника по відношенню до творчої спадщини її сина. Зараз відкрито кримінальну справу за приховування інформації про нарахування з авторських і суміжних прав за використання пісень Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка).