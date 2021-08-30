Всі говорять. Зеленський вилетів до США, а Кухарчук порізав собі вени – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Зліва на фото президент Володимир Зеленський, а праворуч - ветеран АТО Дмитро Кухарчук. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 30 серпня, аеропорт Кабула обстріляли ракетами, а ветеран АТО Дмитро Кухарчук порізав собі вени під відділенням поліції. Також президент України Володимир Зеленський вилетів до США на зустріч з колегою Джо Байденом.

Сайт "Сьогодні" зібрав для вас найрезонансніші події дня, що минає.

Обстріл аеропорту Кабула

Аеропорт Кабула атакували ракетами, повідомили представники США. Їх перехопила система протиповітряної оборони.

Всього було випущено п'ять ракет. Поки невідомо, чи всі вони були збиті. Також немає інформації про жертви і постраждалих.

Долар і євро рвонули вгору – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 30 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,93 грн;

1 євро – 31,66 грн;

1 злотий – 6,91 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара злетів на 16 копійок. Євро також зросло у ціні, подорожчавши на 15 копійок. Злоті і рублі подорожчали, але незначно – на 3 і 2 копійки відповідно.

Кухарчук порізав собі вени під відділенням поліції

Сьогодні біля відділення столичної поліції, де проходить допит у справі хуліганських дій на акції під Офісом президента 14 серпня, Дмитро Кухарчук порізав собі вени. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", йому викликали швидку допомогу.

Зеленський вилетів до США на зустріч з Байденом

Президент України Володимир Зеленський 30 серпня вилетів до США. Про це заявив прессекретар голови держави Сергій Никифоров.

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Спікер українського лідера зазначив, що зустріч Зеленського з президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня, однак він вирішив перед переговорами провести низку важливих зустрічей.

"Перенесення зустрічі Зеленського і Байдена з 31 серпня на 1 вересня Офісом президента підтверджується. Це пов'язано з проханням США. 31 серпня минає ультиматум "Талібану" – або строк евакуації іноземних громадян з аеропорту Кабула – саме той час, який дав "Талібан". І американська сторона попросила перенести наш візит на один день у зв'язку з цим – і весь день присвятити цій важливій для американської сторони темі", – розповів Никифоров.

Він додав, що "українська сторона з абсолютним розумінням відноситься до прохання американської сторони".

Крім того, за словами Никифорова, програма візиту Зеленського в США також повністю змінилася.

У Києві затопило метро

У Києві, де у неділю через потужну зливу затопило декілька районів міста, вода потоками заливала і метро "Героїв Дніпра", причому лило прямо на силові кабелі та шляхи. При цьому раніше повідомлялося, нібито на роботі поїздів це не позначилося.

Про справжній потоп у метро свідчать опубліковані у Мережі відео очевидців.