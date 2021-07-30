Усі говорять. Медузи в Кирилівці і бійка в метро через маску – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Найбільше в кінці робочого тижня українці обговорювали вбивство дівчинки під Харковом і затверджену стратегію зовнішньої політики України

Що обговорювали українці в п'ятницю 30 липня. Колаж "Сьогодні"

У пятницю, 30 липня, спливли нові подробиці вбивства 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, РНБО затвердила стратегію зовнішньої політики України, а в метро Києва чоловіка побили за їзду без маски.

"Сьогоднs" зібрали найрезонансніші новини дня.

Нові подробиці вбивствf дівчинки під Харковом

Загибла дівчинка з народження знала підозрюваного. Колаж "Сьогодні"

Мати 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави під Харковом, заявила, що в день трагедії з дітьми був ще чоловік. Вона не вірить, що її син вбив дитину, і підозрює в цьому чоловіка.

"Богдан розповів, що під час прогулянки з Мирославою з ними був ще один чоловік – Максим Б. За описом сина я зрозуміла, хто це. Він живе в Харкові, а в Старий Салтів приїжджає до своїх бабусі і дідуся. Він був судимий, ми думаємо на нього. За словами Богдана, цей чоловік запитав у нього: "Що, вона тебе вже зае**ла?", – сказала жінка.

Однак правоохоронці кажуть, що ніякого чоловіка не було.

У Рівненській області знайшли повішеною дитину

Місце, де знайшли дитину. Колаж "Сьогодні"

У селі Кошмаки Вараського району дві сестрички 4 і 5 років знайшли повішеним свого 9-річного брата. На крики збіглися сусіди і викликали швидку допомогу, але врятувати дитину не вдалося.

Реклама

Тіло дитини відправили на експертизу, копи почали розслідування.

Медуз у Кирилівці вивозять на причепах

Після початку навали медуз місцеві жителі виходили на мітинги, проте влада такого підходу не оцінила. Кажуть, що комунальники працювали на пляжі щодня з моменту виникнення проблеми.

Зазначається, що щоранку з пляжу вивозили 1-1,5 повних тракторних причепи мертвих медуз. Прибирати їм допомагали місцеві жителі.

РНБО затвердила стратегію зовнішньої політики України

Документ визначає шість пріоритетних напрямків зовнішньої політики України / Фото: колаж "Сьогодні"

Україна вперше за майже 30 років незалежності затвердила стратегію зовнішньої політики України – її затвердив РНБО.

Усі пункти в документі можна систематизувати за трьома критеріями:

Україна – активний учасник міжнародної політики.

Україна формує архітектуру безпеки для себе, регіону і світу.

Україна – країна нових економічних можливостей.

Бійка в столичному метро

У київській підземці побилися своє чоловіків через маски. Один пасажир зробив зауваження іншому про те, що він у транспорті без маски. У відповідь чоловік ударив опонента ногою і почалася бійка.