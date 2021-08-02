Всі говорять. Похолодання в Україні і загибель пари через дерево у Львові – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Найбільше на початку тижня українці обговорювали, як зміниться погода і відгук обуреного користувача Monobank

Про що говорили в Україні 2 серпня. Колаж "Сьогодні"

2 серпня Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами, дерево вбило молоду пару у Львові, а президент України Володимир Зеленський розповів про святкування Дня Незалежності.

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини дня.

Monobank звинуватили в обмані

Monobank може скасувати кредитний ліміт. Колаж: "Сьогодні"

Клієнтка Monobank поскаржилася на ситуацію, яка виникла у неї з кредитним лімітом. Банк надав їй кредитний ліміт на суму 10 тисяч гривень і вона почала користуватися грошима. Однак через кілька тижнів ліміт закрили і зняли пільговий період.

Дерево вбило молоду пару у Львові

У Львові під час урагану на молоду пару впало зламане дерево – вони померли на місці. Загиблим хлопцем виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – Андрій Свояк.

Як святкуватимемо День Незалежності

Зеленський анонсував концерт Бочеллі к Києві. Колаж "Сьогодні"

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За тиждень до Дня Незалежності українцям покажуть 300-річну Конституцію Пилипа Орлика, а з 22 серпня почнеться культурна програма. Президент Володимир Зеленський розповів, що українців чекають концерти, військові паради та концерт знаменитого італійського співака Андреа Бочеллі.

Як змінився пасажиропотік у Київському метро

За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів/Фото: колаж "Сьогодні"

У столичній підземці повідомили, що пасажиропотік зріс порівняно з минулим роком, але незначно. За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів, а 2020 року – 121 мільйон 73 тисячі пасажирів.

Лідер з перевезень – станція "Академмістечко".

Похолодання в Україні

3 серпня до України прийде холодний атмосферний фронт, який знизить температуру повітря у деяких областях до 22 градусів.

Атмосферний фронт у вівторок зачепиться за схід і південний схід, тому саме там завтра вірогідні короткочасні дощі та грози. Також місцями очікуються дощі в Карпатах.