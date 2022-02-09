Зустріч світових лідерів у Берліні та заява США про "Північний потік-2" — головні новини за ніч

У Берліні обговорили ситуацію навколо України, а в США поки що не мають наміру вводити санкції проти "Північного потоку-2"/Фото: REUTERS/Bertrand Guay, колаж: "Сьогодні"
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"Ми повинні знайти рішення, щоб уникнути війни": у Берліні зустрілися лідери Німеччини, Франції та Польщі
У Берліні відбулася зустріч канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона та президента Польщі Анджея Дуди. Лідери попередили РФ про наслідки, якщо країна почне повномасштабну війну проти України.
Чи є обов'язковою бустерна доза вакцини? У МОЗ відповіли
Міністерство охорони здоров'я України поки що не розглядає обов'язковість бустерної вакцинації від COVID-19. Вакцина зміцнює організм для боротьби з коронавірусом, включаючи штам "Омікрон".
"Ми не згодні": у США здивували заявою про санкції проти "Північного потоку-2"
У президента США Джо Байдена не вважають за необхідне прямо зараз ввести санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Про це заявила на брифінгу офіційна представниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, загроза санкцій має бути засобом впливу на Росію, щоб стримати її від ескалації.
Кричущий випадок! У парламенті Словаччини поглумилися над прапором України
У парламенті Словаччини під час засідання депутат від ультраправої партії Андрій Медвецькі вилив на прапор України воду. Через це засідання у парламенті довелося призупинити.