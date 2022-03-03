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ЗСУ розгромили колону кадировців та показали трофеї (відео)

Павло Заяць
3 березня, 19:15
Вцілілі окупанти ховаються по лісах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці Збройних сил України розбили колону кадировців.

Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у Facebook, проте локацію називати не став.

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"Розх*рячили колону кадировців... Бачили б ви, як ті драпали! Тепер десь сидять по лісах. Хлопці проводять зачистку і продовжують наступ", – підписав він відео.

За словами журналіста, у ворога паніка, вони не орієнтуються на території і не мають жодної мотивації воювати.

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"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.