ЗСУ розгромили колону кадировців та показали трофеї (відео)

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Бійці Збройних сил України розбили колону кадировців.
Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у Facebook, проте локацію називати не став.
"Розх*рячили колону кадировців... Бачили б ви, як ті драпали! Тепер десь сидять по лісах. Хлопці проводять зачистку і продовжують наступ", – підписав він відео.
За словами журналіста, у ворога паніка, вони не орієнтуються на території і не мають жодної мотивації воювати.
Зеленський звернувся до Путіна
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.
"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.