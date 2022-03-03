ВСУ разгромили колонну кадыровцев и показали трофеи (видео)

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Бойцы Вооруженных сил Украины разбили колонну кадыровцев.
Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала в Facebook, однако локацию называть не стал.
"Расх*рячили колонну кадыровцев... Выдели бы вы, как те драпали! Теперь где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", – подписал он видео.
По словам журналиста, у врага паника, они не ориентируются на территории и не имеют никакой мотивации воевать.
Зеленский обратился к Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли", – заявил он.