ЗСУ рознесли окупантів та техніку у Гостомелі (фото)

ЗС України. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомель. Знищена легкоброньована техніка, БМД та особовий склад противника.

Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

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Ситуація в Україні 27 лютого