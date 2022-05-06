ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на Зміїному – ефектне відео роботи "Байрактара"

Bayraktar TB2 розгромив російську техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували відео, на якому показали роботу українського безпілотника Bayraktar TB2. Так, можна побачити, як Bayraktar вдарив по російській техніці на острові Зміїний.

Відповідний ролик розмістило Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.

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"Чудовий подарунок до свята! Найкраща співпраця родів військ задля нашої перемоги", – написали під відео.

У Київській області Bayraktar знищив російський "Бук"

Українські військові знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків на Київщині", – написав він.

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