На Київщині Bayraktar знищив російський "Бук" (відео)

Ворог слабшає – українські військові вдарили по техніці окупанта

Bayraktar знищив техніку окупанта / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків на Київщині", – написав він.

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Протистояння вторгнення РФ

Жителям столиці вже роздано 18 тисяч автоматів, щоб вони могли стати на захист міста від російських окупантів. Також Україна чекає найближчим часом на озброєння від західних партнерів.

У Києві батальйони територіальної оборони отримали ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Прогресивний світ продовжує озброювати Україну, щоб вона могла далі вести ефективну боротьбу з російським агресором, який вторгся на нашу територію 24 лютого. Бельгія поставить Україні три тисячі автоматичних гвинтівок та 200 протитанкових засобів.

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Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що НАТО готове надати Україні системи протиповітряної оборони та велика кількість озброєнь.

Їде до нас із Естонії додаткова партія Javelin та амуніція.

Військово-технічну та гуманітарну допомогу надає Україні та Швеція.

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Ну а влада Німеччини в розпал війни вирішила надіслати нам 5000 шоломів для українських військових.