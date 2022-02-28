В Киевской области Bayraktar уничтожил российский "Бук" (видео)

Враг слабеет – украинские военные ударили по технике оккупанта

Bayraktar уничтожил технику оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс. Об этом на своей странице в Facebook написал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Уничтожение из БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области", – написал он.

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Противостояние вторжению РФ

Жителям столицы уже роздано 18 тысяч автоматов, чтобы они могли встать на защиту города от российских оккупантов. Также Украина ждет в ближайшее время вооружения от западных партнеров.

В Киеве батальоны территориальной обороны получили ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Прогрессивный мир продолжает вооружать Украину, чтобы она могла дальше вести эффективную борьбу с российским агрессором, вторгшимся на нашу территорию 24 февраля. Бельгия поставит Украине три тысячи автоматических винтовок и 200 противотанковых средств.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что НАТО готово предоставить Украине системы противовоздушной обороны и большое количество вооружений.

Едет к нам из Эстонии дополнительная партия Javelin и амуниция.

Военно-техническую и гуманитарную помощь оказывает Украине и Швеция.

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Ну а власти Германии в разгар войны решили прислать нам 5000 шлемов для украинских военных.