ЗСУ знищили командний пункт РФ під Чорнобилем, генерал утік – ЗМІ

Українські військові постаралися на славу. Колаж "Сьогодні"

Українські військові завдали нищівного удару по командному пункту окупантів на чорнобильському напрямку. Про це повідомляє видання Думська.

Наголошується, що командний пункт знаходився у селі Дитятки.

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"ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ до Білорусі, місто Мозир, залишивши особовий склад, який було знищено нашою армією", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують гамселити цілі військові колони.

Але окупанти однак не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.

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До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.