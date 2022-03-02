ВСУ уничтожили командный пункт РФ под Чернобылем, генерал убежал – СМИ

Украинские военные постарались на славу. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по командному пункту оккупантов на чернобыльском направлении. Об этом сообщает издание Думская.

Отмечается, что командный пункт находился в селе Дитятки.

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"ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен нашей армией", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено почти шесть тысяч солдат, больше 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на это не останавливаются и продолжают крошить целые военные колонны.

Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Так, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли больше 20 человек, больше 100 ранены.

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В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и приняли решение дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.