Конотоп отказался сдаться оккупантам, гражданские будут самостоятельно защищать город (видео)

Мэр призвал готовить коктейли, оружие и воевать за свой город

Мэр Конотопа призвал не сдаваться оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, зашедшие в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Реклама

Семенихин выступил перед жителями города и спросил, будут ли они воевать за Конотоп. Те согласились.

"Я за то, чтобы воевать. Решения принимают все вместе, потому что артиллерия на нас нацелена", – сказал Семенихин.

Реклама

Ультиматум оккупантов

У себя в Facebook Семенихин рассказал, что россияне предложили отдать город под их контроль.

"Я сказал "Идите на х**! Вы – оккупанты". А они: "Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает". Я говорю, мы сотрудничать не будем. Они на 12:00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и воюем", – добавил мэр Конотопа.

Раньше мы писали: