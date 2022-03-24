ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів (фото)

Військові РФ зазнають великих втрат на території країни / Фото: Колаж: Сьогодні

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

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Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:

особового складу близько 15800 осіб;

танків – 530 од.;

бойових броньованих машин – 1597 од.;

артилерійських систем – 280 од.;

РСВВ/РСЗВ – 82 од.;

засоби ППО – 47 од.;

літаків – 108 од.;

вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1033 од.;

кораблі/катери – 4 од.;

цистерн із ПММ – 72.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;

спеціальна техніка – 16;

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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