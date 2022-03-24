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ЗСУ захопили колону забезпечення російських окупантів (фото)

24 березня, 11:54
ЗСУ знищили з початку війни вже 1597 броньованих машин окупантів

Військові РФ зазнають великих втрат на території країни / Фото: Колаж: Сьогодні

На півночі України збройними силами захоплено колону забезпечення російських окупантів.

Про це повідомляє Генштаб у Facebook.

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Наголосили, що захопили частину, іншу знищили.

За місяць війни армія РФ зазнала величезних втрат

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів. Про це повідомили ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.03 склали приблизно:

  • особового складу близько 15800 осіб;
  • танків – 530 од.;
  • бойових броньованих машин – 1597 од.;
  • артилерійських систем – 280 од.;
  • РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
  • засоби ППО – 47 од.;
  • літаків – 108 од.;
  • вертольотів – 124 од.;
  • автомобільної техніки – 1033 од.;
  • кораблі/катери – 4 од.;
  • цистерн із ПММ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50;
  • спеціальна техніка – 16;
  • Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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