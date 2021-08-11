"Вторгнення може початися у вересні" – навіщо РФ нарощує війська в Криму і чи варто українцям готуватися до війни

У понеділок, 9 серпня, стартували масштабні навчання російської армії, які пройдуть не тільки в РФ, але і на окупованих грузинських територіях, а також в анексованому Криму. Сайт "Сегодня" з'ясував, чим небезпечні маневри збройних сил Росії для України і яку загрозу вони несуть для Кримського півострова.

У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці всіх родів військ

Батальйонні тактичні і спеціальні навчання пройдуть з 9 серпня по 15 вересня на 20 загальновійськових полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, Криму (Україна), на російських військових базах у Вірменії, Абхазії і Південній Осетії (дві останні – Грузія). Про це повідомила пресслужба Південного військового округу РФ.

У маневрах візьмуть участь військовослужбовці всіх родів військ, включаючи підрозділи:

радіаційного, хімічного і біологічного захисту;

радіоелектронної боротьби;

розвідки;

матеріально-технічного та медичного забезпечення;

інженерні війська;

кораблі Чорноморського флоту і Каспійської флотилії;

сили мотострілкових, танкових і артилерійських підрозділів, а також армійської, військово-транспортної, штурмової та оперативно-тактичної авіації.

Для участі в спільних заходах бойової підготовки об'єднанням ВПС і ППО ПВО щодня планується виділяти понад 80 літаків і вертольотів.

"Командири рот, батальйонів і рівних їм підрозділів у ході майбутніх навчань повинні освоїти навички управління доданими силами різних видів авіації – армійської, штурмової, оперативно-тактичної", – підкреслив командувач військами ПВО генерал армії Олександр Дворніков.

В рамках навчання буде відпрацьовано повний перелік тактичних дій і маневрів – в обороні, наступі, з виконанням завдань на різних ландшафтах місцевості, в населених пунктах, як вдень, так і вночі.

В навчаннях приймають участь більше ніж 80 літаків та вертольотів / Фото: Минобороны РФ

Росія нарощує військову міць в включеному Криму

Під виглядом чергових навчань Росія продовжує нарощувати військове угрупування в анексованому Криму. Про це говорить військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Згідно з попередніми планами Міноборони РФ, до 2025 року загальна чисельність російських окупаційних військ на півострові повинна перевищити 42 тисяч людей. Згідно з розвідданими, чисельність угруповання ЗС РФ в Криму вже перевищує 34 тисячі бійців", – зазначає експерт.

Також збільшується і кількість російської військової техніки в Криму. За даними на кінець 2020 року, в Криму налічувалося:

200 бронемашин;

31 танк;

100 артилерійських систем;

34 вертольота;

63 літака;

684 одиниці іншої як військової, так і цивільної техніки, яка використовується окупаційними військами;

12 тисяч військовослужбовців (за станом на початок серпня 2021 року, їхня кількість збільшилася до 34 тисяч людей).

Інфоргафіка / Фото: Сьогодні

"У районі русла річки Кача, під Севастополем, розміщені кораблі флоту РФ, а на аеродромі в Качі базуються російські Су-24М і Су-24МР, Ан-26, а також вертольоти Ка-27, які значно розширили свій бойовий склад. Військовий аеродром у Нахімовському районі – Бельбек – нині став місцем дислокації 38-го винищувального авіаційного полку ВКС Росії", – інформує Коваленко.

Крім того, експерт зазначає, що російські окупанти займаються не тільки методичним збільшенням угруповання своїх військ, розміщуючи в окупованому Криму нові підрозділи ВКС РФ, ракетні та артилерійські підрозділи, а й значно збільшили військово-морське угруповання. Вони так само підвищують логістичні можливості щодо максимально швидкого та ефективного перекидання сил всіх родів військ на окупований півострів.

"Наприклад, в рамках так званих навчань 2021 року Росія здійснила перекидання в Азовське море практично всієї каспійської групи десантних катерів на повітряній каверні проєкту 11770 "Серна" в кількості шести одиниць, а також практично всієї каспійської групи малих ракетних кораблів проєкту 21631 "Буян- М" в кількості трьох одиниц", – говорить він.

Таке одноразове збільшення угруповання десантних кораблів в Азовському морі дозволяло Росії здійснити висадку десанту в кількості до 600 людей, а також наносити ракетні удари вглиб материкової території України за допомогою крилатих ракет Калібр-НК, розміщених на МРК "Буян-М".

Тоді ж у Чорне море увійшли БДК "Олександр Отраківський" і "Кондопога" зі складу Північного флоту, а також БДК "Калінінград" і "Корольов" (Балтійський флот). Отже, в Чорному і Азовському морях була сконцентрована група кораблів, крім Чорноморського, Північного, Балтійського флоту і Каспійської флотилії. Причому десантування могли здійснювати 11 кораблів і катерів, загальною кількістю одноразової висадки десанту від 4500 людей.

"На сьогодні Росія, використовуючи можливості своїх флотів, здатна в максимально стислі терміни нарощувати угруповання ЧФ ВМФ РФ в Чорному і Азовському морях, створюючи тотальний дисбаланс сил і засобів, навіть в порівнянні з усіма флотами країн омивається Чорним морем", – говорить Коваленко.

Росіяни контролюють Керченську протоку, замкнувши українців в Азовському морі

Як відмітив польський журналіст Гжегож Кучинський, після захоплення українського Криму Росія змогла радикальним чином зміцнити свою стратегічну позицію в Чорному морі. Раніше вона була обмежена його північно-східною частиною, а базою Чорноморського флоту в Севастополі РФ користувалася на правах оренди.

"Силова анексія півострова і його планомірна мілітаризація змінили ситуацію принциповим чином", – зазначає журналіст.

Наразі росіяни контролюють обидва береги Керченської протоки, замкнувши українців в Азовському морі, і при цьому отримали безпечний маршрут для перекидання морських сил, у тому числі з Каспійського моря.

"Чорноморський флот РФ більше не залежить від України, і Москва може розміщувати в Криму будь-які озброєння, від С-400 до комплексів "Іскандер", ракети яких можуть оснащуватися ядерними боєголовками або стратегічних бомбардувальників", – говорить Кучинський.

Гжегож Кучинський: Післе загарбання українського Криму Росія змогла радикальним чином посилити свою стратегічну позицію в Чорному морі. Фото: twitter.com/kuczynskig

Отже, Росія розширила зону ураження своєї наступальної зброї в Чорному морі, на півдні України і навіть у східній частині Балкан. У Криму не випадково розмітили берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", в радіус дії яких потрапляє велика частина Чорного моря.

Україна опинилася в складній ситуації. Порти на Азовському морі, такі як Маріуполь або Бердянськ, можуть виявитися заблокованими в будь-який момент, а використовуючи Крим, росіяни здатні перекрити доступ до портів, що знаходяться на заході від півострова, в тому числі до Одеси.

Росія може почати вторгнення в Україну у вересні

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава Штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко каже, що загроза вторгнення Росії в Україну досить реальна і статися вона може восени.

"Велика ймовірність, що вторгнення відбудеться у вересні, під час спільних навчань із Білоруссю "Захід – 2021", – говорить він "Сегодня".

Романенко зазначає, що нині Путін вичікує, чим закінчиться зустріч Зеленського з Байденом, потім, можливо, сам проведе переговори з президентом України і тільки після цього прийме рішення – атакувати Україну чи ні.

"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень, максимум – два", – зазначає Романенко.

Ігор Романенко: На підготовку до атаки Росії потрібен тиждень, максимум – два / Фото: Facebook

Нарощування військ призведе до виснаження природних ресурсів Криму

Таке нарощування військ говорить не тільки про загрозу вторгнення в Україну, але про небезпеку для окупованого Криму і, зокрема, про виснаження природних ресурсів півострова.

"Очевидно, що збільшення чисельності угруповання російських окупаційних військ, насичення півострова технікою, будівництво нових військових частин, військових баз, а також житла для військовослужбовців у непередбачених для цього генпланом місцях, виснажує водні ресурси Криму, призначені насамперед для цивільного населення", – пояснює Коваленко.

Так, тільки в жовтні 2020 року в Севастополі було здано чотири будинки для Чорноморського флоту РФ в житловому масиві, де для потреб ЧФ ВМФ РФ будується 12 будинків. Зводяться з порушенням будівельних, технічних, а також екологічних норм і вимог.

Всього ж з 2014 року для співробітників прикордонних військ, Росгвардії, ФСБ і інших силових структур в окупованому Криму було побудовано більше 20 тисяч квадратних метрів житла.

"Всі ці фактори призвели до того, що протягом усього 2020 року в верхніх частинах басейну річок Альма, Бельбек, Біюк-Карасу, Чорна спостерігався значний недобір води, а в середніх і нижніх частинах басейну річок Кача, Бельбек і Салгир недобір перевищував 50% і навіть більше 60% від норми. Настільки неконтрольована мілітаризація несе серйозну загрозу не тільки для України, але і абсолютно для будь-якої країни чорноморського басейну", – зазначає експерт.

Чи очікувати Україні війни з Росією

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що нарощування Росією військової сили в Криму – це наслідки проведених навчань НАТО в Чорному морі Sea Breeze 2021 ("Морський бриз – 2021").

"Росія зрозуміла, що силами свого військового контингенту в Криму вона не втримає півострів в разі масштабної операції НАТО. Тепер Міноборони РФ оголив Арктику і перекинув звідти до Криму авіаційний полк Військово-космічних сил, на кримських полігонах проводять навчальні стрільби танки Т-90. Все це відбувається під виглядом навчань, насправді російська армія максимально підсилює підготовку до оборони", – каже Жданов.

У той же час експерт не виключає ймовірності загрози російського вторгнення, але вона, на його думку, не велика.

"Я не думаю, що Росія зважиться атакувати Україну. У такого рішення занадто небезпечні наслідки як для України, так і для всього світу", – стверджує він.

Як пояснює експерт, відповідно до Статуту ООН, в разі війни всі країни – члени ООН повинні припинити будь-які стосунки з агресором. Отже, Європейський Союз зупинить роботу російського газопроводу "Північний потік – 2", зупиняться ешелони з товарами, урвуться всі економічні відносини Росії з рядом країн.

"Це буде катастрофа для всіх. У першу чергу, війна не потрібна Путіну", – підкреслив Жданов.

На його думку, Росія буде продовжувати розвивати конфлікт на Донбасі, але не стане проводити відкриті наступальні дії, щоб не бути звинуваченою в зриві Мінських угод.

Олег Жданов: В першу чергу війна не потрібна Путіну / Фото: Facebook

У тому, що Росія почне вторгнення в найближчим часом, сумнівається і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Звісно, заперечувати ймовірність нападу Росії не можна. Росія проводить постійні навчання, нарощує війська біля наших кордонів. У той же час на переговорах президенти США і Росії домовилися до кінця року виробити правила конфронтації і не допускати озброєних зіткнень. Думаю, найближчим часом Україні не варто побоюватися війни з Росією", – резюмував експерт.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Нагадаємо, в квітні Україна поблизу Криму розгорнула тактичні ракети "Точка-У". Українська розвідка постійно і пильно стежить за обстановкою в районі Криму і на морі – ЗСУ тримають напоготові потужна зброя.

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