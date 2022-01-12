"Ви всі помрете": в Україні шукають вибухівку у школах та метро (оновлюється)

В Україні з'являється все більше викликів про замінування / Фото: Колаж: Сьогодні
Тільки за сьогодні, 12 січня, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену.
Сайт "Сьогодні" зібрав останні випадки "мінування" у країні за день.
У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку
До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.
"Всі школи в місті Черкаси заміновані. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви всі відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підірву всі школи в Черкасах. Ви всі помрете", – написав автор.
Наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.
Подію вже зареєстрували у Журналі єдиного обліку.
У Дніпрі теж "замінували" усі школи
У Дніпрі шукають вибухівку у всіх школах. Таке повідомлення електронною поштою отримала Нацполіція.
У листі автор заявив: "Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб'ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня відбудеться вибух".
Також він залишив назву свого телеграм-каналу. Проте, за інформацією ЗМІ, жодної евакуації у школах міста не відбувається.
У поліції поки що інцидент не коментують.
У львівських школах шукають вибухівку
До поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані усі школи Львова. Правоохоронці вже евакуювали всіх учнів та робітників навчальних закладів.
На місцях працюють:
- слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції,
- спеціалісти-вибухотехніки,
- кінологи,
- співробітники інших служб поліції міста,
- патрульні поліцейські.
У Києві замінували метро
Сьогодні, 12 січня, у Києві замінували дві станції метро.
У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що про мінування в метрополітені стало відомо з повідомлення, яке надійшло до кол-центру СБУ.
"Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.
У метрополітені підтверджують, що надійшов анонімний дзвінок щодо мінування зазначених станцій. Про те, що станції "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" тимчасово закриті попереджають пасажирів щодо гучного зв'язку в метро.
Пізніше стало відомо, що також замінували станції "Театральна", "Вокзальна" і пересадковий вузол. Їх закрили для входу та виходу пасажирів. На кол-центр СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.
Поліцейські встановлюють особу мінера.
Раніше ми писали:
- У Києві замінували всі школи. Анонімне повідомлення надійшло на кол-центр СБУ.
- У поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.