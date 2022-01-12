"Вы все умрете": в Украине ищут взрывчатку в школах и метро (обновляется)

В Украине появляется все больше вызовов о заминировании / Фото: Коллаж: Сегодня
Только за сегодняшний день, 12 января, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена.
Сайт "Сегодня" собрал последние случаи "минирования" в стране за день.
В Черкассах во всех школах ищут взрывчатку
В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что школы города заминированы.
"Все школы в городе Черкассы заминированы. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву все школы в Черкассах. Вы все умрете", – написал автор.
В настоящее время следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, работники управления патрульной полиции и батальона полиции особого назначения проверяют учебные заведения.
Событие уже зарегистрировали в Журнале единого учета.
В Днепре тоже "заминировали" все школы
В Днепре ищут взрывчатку во всех школах. Такое сообщение на электронную почту получила Нацполиция.
В письме автор заявил: "Хочу вам сообщить, что все школы в Днепре заминированы, я убью вас и ваших родных. Я устал терпеть. Сегодня в течение учебного дня произойдет взрыв".
Также он оставил название своего телеграмм-канала. Однако, по информации СМИ, никакой эвакуации в школах города не происходит.
В полиции пока инцидент не комментируют.
Во львовских школах ищут взрывчатку
В полицию поступило сообщение о том, что заминированы все школы Львова. Правоохранители уже эвакуируют всех учащихся и работников учебных заведений.
На местах работают:
- следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции;
- специалисты-взрывотехники;
- кинологи;
- сотрудники других служб полиции города;
- патрульные полицейские.
В Киеве заминировали метро
Сегодня, 12 января, в Киеве заминировали две станции метро.
В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что о минировании в метрополитене стало известно из сообщения, которое поступило в колл-центр СБУ.
"На данный момент проверка перехода продолжается. На месте работают кинологи и взрывотехники",- сообщили в полиции Киева.
В метрополитене подтверждают, что поступил анонимный звонок о минировании указанных станций. О том, что станции "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно закрыты, предупреждают пассажиров по громкой связи в метро.
Позже стало известно, что также заминировали станции "Театральная", "Вокзальная" и пересадочный узел. Их закрыли для входа и выхода пассажиров. На колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
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Минирование аэропорта
Также сегодня поступило сообщение о минировании аэропорта "Киев". Там в самое ближайшее время предстоит проверка.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в отделе коммуникаций киевского главка полиции.
Ранее мы писали:
- В Киеве заминировали все школы. Анонимное сообщение поступило на колл-центр СБУ.
- В полицию Киева поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ.