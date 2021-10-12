Вибери професію мрії. Українські зірки проводять урок для старшокласників: онлайн-трансляція

Сьогодні, 12 жовтня, пройде Всеукраїнський онлайн-урок з профорієнтації . Як повідомляє "Сьогодні", такий урок пройде вперше.
На нього запрошені представники Національного реєстру рекордів України.
На уроці будуть присутні відомі українці:
- Євген Клопотенко, український шеф-кухар, телеведучий, який входить в топ-50 кухарів світу,
- Жан Беленюк, Олімпійський чемпіон у Токіо,
- Ігор Гарбарук – заступник Міністра освіти і науки України,
- Уляна Пчелкина – чемпіонка світу з кілька-карате, телеведуча, громадський діяч,
- Анна Різниченко – український кар'єрний радник, яка консультує підлітків з різних країн світу.
Про що піде мова
На уроці буде розказано про перспективи робочих спеціальностей.
Також, як стало відомо, в рамках цього освітнього проекту заплановано навчити вчителів-предметників цікаво підносити свій предмет.
Транслювати урок буде сайт "Сьогодні" і інтернет-ресурс Міністерства освіти і науки України.
Національний проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри, в рамках якого проходить урок, є свого роду "соціальним ліфтом" для талановитої молоді.