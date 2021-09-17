Україна вимагає розширити санкції через вибори до Держдуми РФ на Донбасі і в Криму

МЗС України висловило протест РФ / Фото: МИД Украины

Україна висловила протест Росії через проведення виборів до російської Державної думи на території тимчасово окупованих Криму та районів Донецької та Луганської областей.

У заяві МЗС йдеться, що Україна розглядає такі дії як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

"Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність", – йдеться у заяві.

Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування на окупованих териіторях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

"Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій", – повідомили в МЗС.

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Жителі ОРДЛО з російськими паспортами голосуватимуть на виборах до Держдуми

У Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року до Державної думи РФ.

"Не повинно бути такої ситуації, коли громадянин Росії, незалежно від території, місця, де він проживає, був би вражений в політправах... Ці 500 тис. осіб на Донбасі, які прийняли російське громадянство, – вони візьмуть участь у виборах до Держдуми", – заявляв сенатор РФ, представник партії влади "Єдина Росія" Андрій Турчак.

Президент Володимир Путін у квітні 2019 року підписав указ, який спростив процес отримання російських паспортів жителями так званих "ДНР" і "ЛНР", і з 14 липня того ж року в Ростовській області почали видавати документи Росії українським громадянам з окупованих територій.

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