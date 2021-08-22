Випускникам академії СБУ вручили медаль з карбуванням "Іван Баканов" (фото)

На честь глави СБУ викарбували пам'ятну медаль. Фото: колаж "Сьогодні"
Вперше в історії випускникам Академії Служби безпеки України вручили пам'ятні медалі з ім'ям діючого глави СБУ Івана Баканова.
Про це повідомляє ZN.UA.
Пам'ятна медаль не є відомчою відзнакою, оскільки не входить в число чотирьох регламентованих нагород СБУ.
За інформацією ЗМІ, вона не могла бути виготовлена за гроші з держбюджету.
Хто такий Баканов
Іван Баканов – український державний діяч. Глава Служби безпеки України з 29 серпня 2019. Входить до складу РНБО з 28 травня 2019 року.
Народився в місті Кривий Ріг. Друг дитинства Володимира Зеленського, з яким разом навчався, а згодом разом працював над різними проектами, в тому числі "Студії Квартал-95".
Закінчив Київський національний економічний університет ім. Гетьмана (1997) і Академію праці, соціальних відносин і туризму (2006) (спеціальність – "Суд, адвокатура і прокуратура"). З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 – керівником ТОВ "Студія Квартал-95".
З 2 грудня 2017 по 27 травня 2019 року Баканов був головою створеної прихильниками Зеленського партії "Слуга народу". Під час передвиборної кампанії керував штабом Зеленського.
Раніше ми писали, що:
- Баканов повідомив, що Медведчук намагався платити податки не в Україні, а в Росії.
- В академії СБУ до Дня Незалежності встановили Козацький хрест.