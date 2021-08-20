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В академії СБУ до Дня Незалежності встановили Козацький хрест – фото

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
20 серпня, 16:52
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В академії хрест поставили на вході до каплиці Архистратига Михаїла – як пройшло відкриття
Пам'ятний знак - символ героїзму українських захисників. Колаж "Сьогодні"
Пам'ятний знак - символ героїзму українських захисників. Колаж "Сьогодні"

У Національній академії СБУ з нагоди річниці незалежності України відкрили Козацький хрест. На захід приїхали Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, представники духовенства, співробітники та курсанти Академії.

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Про це розповіли на сайті академії СБУ.

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Пам'ятний знак – символ героїзму захисників української землі. Він знаходиться на вході до каплиці Архистратига Михаїла на території академії.

Хрест освятив священнослужитель. Фото: академія СБУ

"Лише сильним дано право на безсмертя", – ці слова Олександра Довженка висічені на козацькому хресті.

На церемоніцю прийшло багато курсантів. Фото: академія СБУ
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Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив хрест і помолився захисників Батьківщини.

Глава ПЦУ був присутній на відкритті пам'ятного знака. Фото: академія СБУ

"Святкуючи 30-літній ювілей, ми говоримо саме про відновлення нашої незалежності. Адже Українська держава має тисячолітню історію. В цей особливий час всі ми прагнемо миру, проте миру справедливого, бо мир у неволі нам не потрібен. Ми маємо право бути господарями на своїй землі", – зазначив глава ПЦУ.

Ректор Академії Андрій Черняк наголосив, що Козацький хрест здавна є невід'ємним атрибутом української армії і СБУ.

"Спорудженням цього хреста ми вшановуємо пам’ять не лише загиблих співробітників Служби, але й усіх захисників України, які віддали життя за мир і свободу нашої землі у всі часи", – сказав він.

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