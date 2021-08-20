В академии СБУ ко Дню Независимости установили Казацкий крест – фото

В академии крест поставили на входе в часовню Архистратига Михаила – как прошло открытие

Памятный знак - символ героизма украинских защитников. Коллаж "Сегодня"

В Национальной академии СБУ по случаю годовщины независимости Украины открыли Казацкий крест. На мероприятие приехали Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, представители духовенства, сотрудники и курсанты Академии.

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Об этом рассказали на сайте академии СБУ.

Памятный знак – символ героизма защитников украинской земли. Он находится на входе в часовню Архистратига Михаила на территории академии.

Крест освятил священнослужитель. Фото: академия СБУ

"Только сильным дано право на бессмертие", - эти слова Александра Довженко высечены на казацком кресте.

На церемоницю пришло много курсантов. Фото: академия СБУ

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Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил крест и помолился защитников Родины.

Глава ПЦУ присутствовал на открытии памятного знака. Фото: академия СБУ

"Празднуя 30-летний юбилей, мы говорим именно о восстановлении нашей независимости. Ведь Украинское государство имеет тысячелетнюю историю. В это особое время все мы хотим мира, однако мира справедливого, потому что мир в неволе нам не нужен. Мы имеем право быть хозяевами на своей земле", – отметил глава ПЦУ.

Ректор Академии Андрей Черняк подчеркнул, что Казацкий крест издавна является неотъемлемым атрибутом украинской армии и СБУ.

"Сооружением этого креста мы чтим память не только погибших сотрудников Службы, но и всех защитников Украины, отдавших жизнь за мир и свободу нашей земли во все времена", - сказал он.

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