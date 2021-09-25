Вирвалася дивом! В Одесі хлопець викрав дівчину заради "любові"

Молодик намагався силою повернути свою колишню кохану/Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі, де нещодавно легковий автомобіль на швидкості врізався в пилу трактора, 21-річний молодик викрав 19-річну дівчину.

Про це повідомляє Національна поліція.

Деталі викрадення

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Інцидент стався ввечері 22 вересня. Відомо, що протиправні дії стосовно дівчини скоїв її колишній хлопець. 21-річний молодик вивіз потерпілу на київську трасу, де застосовуючи проти неї силу зажадав відновити відносини. У разі відмови він пригрозив колишній коханій, що закриє її в якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина зробила вигляд, що погодилася відновити відносини з хлопцем, і той повернувся в Одесу і висадив її на одній з вулиць міста.

Затримання викрадача

Правоохоронці встановили автомобіль молодика і визначили його маршрут. Згодом його затримали. З'ясувалося, що одесит має судимості за майнові злочини.

Що загрожує хлопцю

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Зараз фігурант знаходиться в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі і викрадення людини з заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

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