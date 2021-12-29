Вибух у лікарні на Прикарпатті: постраждалу літаком доставили до Києва (відео)

Під час пожежі жінка отримала численні опіки тіла/Колаж: "Сьогодні"
Жінку, яка постраждала внаслідок вибуху кисневого балона у лікарні на Прикарпатті, доставили в Київський опіковий центр. Санітарний літак ДСНС приземлився в столичному аеропорту.
Про це повідомляє ДСНС.
Деталі
"Санітарний літак ДСНС України доставив жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні", — йдеться у повідомленні.
Літак з постраждалою приземлився на аеродромі в Києві о 17:37. Він доставив пацієнту з Івано-Франківська.
Коротко про вибух
- 28 грудня в палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон.
- Площа пожежі становила 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.
- За інформацією ДСНС в Івано-Франківській області, з лікарні евакуювали 12 людей.
- Станом на ранок 29 грудня кількість загиблих складає чотири особи.
Що ще відомо про постраждалих
Медики не дають жодних прогнозів щодо двох потерпілих. Найважча 46-річна пацієнтка, у неї опіки 90% тіла. Вона на штучній вентиляції легень.
Ще в однієї 58-річної жінки обпечено 60% тіла. Постраждав також чоловік, загрози його життю немає. У нього опіки 20% тіла.
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