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Поблизу Харкова пролунав потужний вибух, є постраждалі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 12:14
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Від вибуху постраждали двоє будівельників, які хотіли зігрітися у вагончику
Постраждалих госпіталізували з численними опіками шкіри.
Постраждалих госпіталізували з численними опіками шкіри. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Харкова пролунав вибух, двоє будівельників отримали поранення.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибух пролунав близько 6:00 15 грудня. Це сталося на трасі Київ – Харків – Довжанське.

Подробиці

Відомо, що місце вибуху – це не приватний будинок й не будівельний майданчик, це земельна ділянка на трасі Київ – Харків – Довжанське.

"Там організація планує побудувати складські приміщення, вони огородили цю ділянку... Мабуть, грілися у вагончику, і це сталося", – припустив Олег Чернобай, голова Пісочинської громади, на території якої стався вибух.

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Що з пораненими

Травмовані перебувають в опіковому відділенні Харківської міської лікарні швидкої допомоги, розповів директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

"64 роки одному, він екскаваторник. Там до 60% опіків другого-третього ступеня: обличчя, руки та ноги. І 43-річний, там опіки першого-другого ступеня, теж гомілки, обличчя, руки — до 40%", – сказав Забашта.

Потужний вибух прогримів у Новій Одесі

У Новій Одесі Миколаївської області прогримів потужний вибух. Його причиною став витік газу. Епіцентр був на верхньому поверсі – у квартирі літнього подружжя. Воно загинуло одразу, як і жінка, яка мешкала поверхом нижче.

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Ще чотирьох людей витягали з-під завалів рятувальники, одного з них із травмами доправили до лікарні.

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