На Донбасі пролунав потужний вибух в багатоповерхівці, є постраждалий (фото)

Власник квартири потрапив у лікарню із опіками кінцівок рук, голови та обличчя

У Покровську у житловому будинку стався вибух. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Покровську Донецької області стався вибух у 9-поверхівці. В результаті постравждав власник квартири.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, а також голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Подробиці

Вибух пролунав сьогодні об 11:51. У результаті постраждав власник квартири, 36-річний чоловік – з опіками кінцівок рук, голови та обличчя його госпіталізували до місцевого хірургічного відділення. Стан його здоров'я задовільний.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що у квартирі знищено два віконних та один дверний блок. Після додаткового обстеження було встановлено, що у квартирі пошкоджено 1 міжквартирну стіну та 2 міжкімнатні стіни. Загрози ще одного вибуху та руйнування несучих конструкцій будинку немає.

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Фото: ДСНС

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Причина вибуху

Попередня причина події – вибух газу. Наразі рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області розчищають уламки скла на місці події.

Деталі від ДСНС

Рятувальники уточнили, що вибух пролунав на 9 поверсі багатоповерхівки – без послідуючого горіння. Руйнувань несучих конструкцій немає. Від ДСНС залучено 11 осіб та 4 од. техніки.

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