Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі пролунав потужний вибух в багатоповерхівці, є постраждалий (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Власник квартири потрапив у лікарню із опіками кінцівок рук, голови та обличчя
У Покровську у житловому будинку стався вибух.
У Покровську у житловому будинку стався вибух. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Покровську Донецької області стався вибух у 9-поверхівці. В результаті постравждав власник квартири.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, а також голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Реклама

Подробиці

Вибух пролунав сьогодні об 11:51. У результаті постраждав власник квартири, 36-річний чоловік – з опіками кінцівок рук, голови та обличчя його госпіталізували до місцевого хірургічного відділення. Стан його здоров'я задовільний.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що у квартирі знищено два віконних та один дверний блок. Після додаткового обстеження було встановлено, що у квартирі пошкоджено 1 міжквартирну стіну та 2 міжкімнатні стіни. Загрози ще одного вибуху та руйнування несучих конструкцій будинку немає.

Реклама

Фото: ДСНС

Реклама

Причина вибуху

Попередня причина події – вибух газу. Наразі рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області розчищають уламки скла на місці події.

Деталі від ДСНС

Рятувальники уточнили, що вибух пролунав на 9 поверсі багатоповерхівки – без послідуючого горіння. Руйнувань несучих конструкцій немає. Від ДСНС залучено 11 осіб та 4 од. техніки.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Фото дня
Stop Fake
COVID-19 розпорошують літаки?
Звідки з'явилися слухи
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

79 468

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти