Вибух в Карпатах, долар застопорився і термінове засідання РНБО – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Крім того, весь день на слуху тема пенсій - хто отримає десять виплат за раз / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 16 вересня.

Двох туристів в Карпатах вбив снаряд

У Карпатах, в долині гори Під-Берди, стався вибух під час розпалювання багаття туристами. В результаті чого загинуло 2 людини, ще 4 травмовані. Вибухнув артилерійський снаряд часів Першої світової війни, там проходила лінія оборони.

Інцидент стався поблизу села Вороненко. Там відпочивала група з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н.).

"Стався вибух невстановленого походження, в результаті чого загинули 2 людини, 3 особи травмовано та 1 людина отримала контузію", – йдеться в повідомленні.

Вранці в четвер, 16 вересня, травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.

Європарламент прийняв жорстку доповідь по Росії

Європейський парламент (ЄП) рекомендує не визнавати парламентські вибори в Росії, якщо вони пройдуть з порушеннями, саму Росію європейські депутати вважають найбільшим викликом для європейської безпеки і закликали підтримати Україну.

Оцінюючи стан відносин між ЄС і Росією, Європарламент дав зрозуміти, що Євросоюз розділяє російський народ і режим Путіна. Євродепутати позначили нинішню російську владу, як "застійну авторитарну клептократію на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

Також в Брюсселі закликають скоротити залежність ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини, поки Путін перебуває при владі.

Зеленський скликає РНБО на п'ятницю

Президент України Володимир Зеленський скликає Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання відбудеться в п'ятницю, 17 вересня.

Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.

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Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".

Також готуються нові санкції, однак хто під них потрапить – поки невідомо.

Арестович і Білецький влаштували скандал в прямому ефірі

Радник глави Офісу президента, спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович і лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький влаштували перепалку в ефірі телеканалу "Україна 24", обізвавши друг одну клоунами.

Опоненти не соромилися в образах і пригадували друг одному якісь неприємні моменти.

Білецький: "Я розумію, що ваша робота, ви робите вигляд, що ви експерт, але ми обидва знаємо, що ви клоун. Але давайте не будемо переходити на особисте, тому що вам це не буде приємно".

Арестович: "Друг, давай перейдемо на приватне. Я нагадаю тобі, чому ти мене клоуном назвав: тому що я сказав, що АТО – це курорт? Нагадаю тобі смерть Ярослава Бабича, нагадаю тобі твого "Боцмана", нагадаю про зустріч "Боцмана" з Шереметом напередодні підриву Шеремета і хто мінував машини, поки він зустрічався... хто загинув в Запорізькій області при спробі пограбувати інкасаторів... Расскажешь в суді, клоун".

Долар в Україні знову застопорився

Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,65 грн;

1 євро – 31,52 грн;

1 злотий – 6,93 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським вдень виріс на одну копійку, а євро – на 6 копійок. У той же час курс злотого зріс на 3 копійки, а російські рублі ніяк не змінилися в ціні.

Хто отримає в Україні десять виплат за один раз

В Україні вирішили заохотити працівників сфери освіти, які виходять на пенсію за віком – отримають відразу 10 виплат.

Умови для видачі грошей: