Зеленський скликає РНБО на п'ятницю

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання відбудеться в п'ятницю, 17 вересня.
Про це РБК-Україна повідомили три інформованих джерела.
Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.
Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".
Також готуються нові санкції, однак хто під них потрапить – поки не відомо.
Нагадаємо, напередодні в ЗМІ повідомляли, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія "анонсував" на 10 вересня засідання РНБО. Але воно так і не відбулося.
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РНБО – зброя Зеленського
- З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.
- 30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.
- Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.
Раніше ми повідомляли, що 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.
Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.