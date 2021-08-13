"Я задоволений його нервовою реакцією": Кулеба про істерику Лаврова у Криму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба задоволений нервовою реакцією свого російського колеги, голови МЗС РФ Сергія Лаврова на саміт "Кримської платформи", який пройде 23 серпня у Києві. Про це він сказав на брифінгу.

За його словами, Росія вже всерйоз почала нервувати через плани України щодо повернення Криму.

"Вчора Сергій Лавров незаконно відвідав український Крим. Там він зробив низку гнівних заяв про "Кримську платформу", назвав її шабашем, збіговиськом. Не приховуватиму – я задоволений цією нервовою реакцією. Як казав Махатма Ганді: спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. Росія вже успішно подолала перші дві стадії і знаходиться на третій – активно з нами бореться. Четверта стадія обов'язково буде – це буде стадія української перемоги і повернення українського Криму", – сказав Кулеба.

Кримська платформа

Станом на 13 серпня в першому саміті виявили бажання взяти участь 40 країн і міжнародних організацій. Він пройде 23 серпня. На саміті буде затверджена кримська декларація, яка буде відкрита для подальшого приєднання до неї інших країн, які з якоїсь причини не змогли взяти участі у "Кримській платформі". У Києві впевнені, що підтримка з Криму буде ще більшою і тільки зростатиме.

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".

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