"Я поступово помру". Як живе скандальна викладачка Більченко після переїзду до РФ

Більченко в РФ поскаржилася на цькування / Фото: Колаж: Сьогодні
Скандальна викладачка Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за любов до "русского міра", поскаржилася в Мережі, що і в РФ її не підтримали. Тепер росіяни цькують жінку.
Про це Більченко написала на своїй сторінці у Facebook.
Травлять у Мережі
За її словами, росіяни були не дуже раді її переїзду, вони почали цькувати її в Мережі, розповсюджувати "пекельні статті, меми, віруси".
"Я не знала, наскільки це страшно і нестерпно. Я не витримаю другої хвилі цькування: я просто не хочу і не можу її витримувати. (…) Українські опоненти просто захлинаються від радості, що мене тут цькують. "Росія нищить своїх людей". Це настільки не так, що я не можу так зрадити світ, який люблю", – написала Більченко.
Професор додала, що коли жила в Україні, їй писали образи у Facebook, а після переїзду це почали робити росіяни у соцмережі РФ "Вконтакте".
"Вибачте, але я не хочу жити. Я не можу так жити. Я намагалася. Чесно. Людина не може терпіти так довго таку сильну фізичну і моральну муку. (…) Мене більше не буде в Мережі довго, можливо ніколи, я намагаюся взяти курс на самознищення", – заявила Більченко.
Не беруть на роботу
Більченко зазначила, що в РФ, незважаючи на науковий ступінь, її не беруть викладати в університети. Також вона заявила, нібито у Росії їй не дозволяють писати вірші, виступати та продавати книги. У скандальної українки залишилося лише два останні київські замовлення: "величезні чужі дисертації за 15 тисяч рублів".
"Мене не лише викладати не беруть, мені забороняють дихати. Дихати – карається. За нагадування, що я була доктором наук, чекає покарання. Що я взагалі – професор, учений, у мене хоч щось є. Це знищується брудним чорним сміхом, ніби мене спалюють на вогнищі, і довкола всі регочуть", – написала Більченко.
"Я поступово помру"
Євгенія Більченко розповіла також про проблеми зі здоров'ям – зараз має підозру на рак шийки матки. А грошей на лікування, за її словами, немає.
"Я не знаю, навіщо я доживаю. Коли лікар робив мені "Супутник" (вакцина РФ, – Ред.), він сказав, що, якщо я не лікуватиму ще хронічний сепсис, далі буде гірше, я поступово помру", – йдеться у публікації.
Як розпочався скандал?
Наприкінці січня студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку. Вона розповіла, як Більченко називала війну Росії проти України "громадянською війною", а демократично обрану владу – неонацистським режимом.
Незабаром виявилося, що це не перші антиукраїнські заяви викладачки – кілька років тому вона заявила, що розчарувалась у Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.
Більченко розповіла сайту "Сьогодні" у лютому, що її усунули від викладання, керівництво вишу засудило слова професора та вирішувало питання про її звільнення. Незабаром її скоротили з усією кафедрою і Більченко поїхала до РФ.