Ядерна зброя та Україна: як Зеленський потрапив під удар російської фейк-машини

Зеленський вперше став жертвою чорного піару у міжнародному масштабі. Російські ЗМІ звинуватили його у намірі створити ядерну зброю. Нібито про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції. Це вкидання підхопили світові ЗМІ, навіть українські. Але це не є правдою.

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Навіть Путін відреагував

У своєму телезверненні, яке передувало визнання своїх маріонеткових ЛДНР, 21 лютого Володимир Путін сказав:

"Вже прозвучали заяви про те, що Україна має намір створити власну ядерну зброю, і це не пуста бравада. Україна дійсно має всі радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї, зокрема, також оперативно-тактичні ракети "Точка-У", також ще радянської конструкції, дальність яких перевищує 100 кілометрів".

Майже те саме Путін сказав і на засіданні Радбезу РФ, де йому повідомляли про стан Мінських угод, і де Путін змусив кремлівських діячів по черзі висловитися про "незалежність" окупованих Росією територій Донбасу.

Виглядало так, ніби Зеленський своїми заявами про намір створювати ядерну зброю дав відмінний козир у руки Кремля. Але Зеленський нічого про ядерну зброю не говорив.

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Що сказав Зеленський

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 20 лютого президент України сказав дослівно:

"Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ, – повідомив Зеленський. – Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме право вважати, що Будапештський меморандум не працює і всі пакетні рішення 1994 року будуть поставлені під сумнів".

Відео опубліковано на офіційній Facebook сторінці Офісу президента.

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Пакетні рішення Будапештського меморандуму... Про що йдеться мова?

У заяві президента України йшлося про те, що пакетні рішення щодо Будапештського меморандуму будуть поставлені під сумнів. Що це за рішення?

Перше, російська пропаганда називає цей документ уже мало не писулькою. Але Будапештський меморандум – це дуже серйозний документ .

А серйозність його в тому, що приймався меморандум – як частина пакету, що регулює безпеку та співпрацю в Європі після Другої світової війни. Процес формування системи безпеки тривав три десятиліття.

Друге, головний "пакетний документ" Будапештського меморандуму – це не всім відоме рішення Верховної Ради від 16 листопада 1994 року – Закон "Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Головний "пакетний документ" – це заключний акт наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року. Він також відомий як Гельсінські угоди .

Чому він головний? Та тому що саме на підставі Гельсінських угод Росія, Великобританія та США взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення суверенітету та безпеки України. Що й записано у Будапешстському меморандумі чорним по білому!

І це логічно. Гельсінські угоди є основним документом з безпеки та співробітництва у повоєнній Європі.

Росія дуже часто згадує саме Гельсінські угоди, коли висуває претензії та ультиматуми до НАТО. Але коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, вона порушила принципи європейської системи безпеки. Буквально порушила те, що прописано у Гельсінських угодах. А саме:

принцип територіальної цілісності країн Європи,

невтручання у внутрішні справи іноземних держав,

мирне врегулювання суперечок,

узгодження зобов'язань з питань прав людини та основних свобод, у тому числі свободи пересування, контактів, інформації, культури та освіти,

право народів розпоряджатися своєю долею, визначати свій внутрішній та зовнішній політичний статус.

До речі, коли російські дипломати вживають у своїй риториці формули на кшталт "народу Криму" або "народу Донбасу", вони теж звертаються до Гельсінських угод, щоб виправдати свої дії. Загвоздка лише в тому, що народу Донбасу не існує.

У тексті Будапештського меморандуму згадується ще один важливий "пакетний" документ – Статут ООН . Які саме документи Зеленський має намір ставити під сумнів? Особливо якщо врахувати, що система європейської безпеки справді не працює. Вона перестала працювати після того, як Росія затіяла війну спочатку в Грузії, потім у Криму та на Донбасі. І це все їй зійшло з рук.

Запрацювала російська фейк-машина

Зеленський дав привід для атаки російської машини дезінформації. На себе персонально і на Україну.

У Нью-Йорк Таймс вийшла з цього приводу стаття під яскравим заголовком – "Комік, який став президентом, серйозно переборщив". Цю статтю російська пропаганда вже показує всім як доказ, що американці обурені.

Але це ніякий не доказ: статтю опубліковано в розділі "Думки". Автор статті – журналістка з України. Виходить, це її думка. Так і є, адже стаття відображає українсько-російський, а не американський інформаційний дискурс.

Показово, що Зеленський під обстріл російської пропаганди потрапив, мабуть, уперше. До цього над ним більше знущалися українська опозиція та українські "політичні активи" Кремля.

Але це явно не останній такий випадок. Тому радити президенту бути обережнішими в словах сенсу немає. Раз Зеленського вже взяли на приціл, то нагоди для фальсифікації та дезінформації знайдуться.