Ядерное оружие и Украина: как Зеленский попал под удар российской фейк-машины

Зеленский впервые стал жертвой черного пиара в международном масштабе. Российские СМИ обвинили его в намерении создать ядерное оружие. Якобы об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции. Этот вброс подхватили мировые СМИ, даже украинские. Но это неправда.

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Даже Путин отреагировал

В своем телеобращении, предшествовавшем признанию своих марионеточных ЛДНР, 21 февраля Владимир Путин сказал:

"Уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. У Украины действительно есть все советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, в частности, также оперативно-тактические ракеты "Точка-У", также еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров".

Почти то же самое Путин произнес и на заседании Совбеза РФ, где ему докладывали о состоянии Минских соглашений, и где Путин заставил кремлевских деятелей поочередно высказаться за независимость оккупированных Россией территорий Донбасса.

Выглядело так, будто Зеленский, своими заявлениями о намерении создавать ядерное оружие, дал отличный козырь в руки Кремля. Но Зеленский ничего про ядерное оружие не говорил.

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Что сказал Зеленский

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 20 февраля президент Украины сказал дословно следующее:

"Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, – сообщил Зеленский. – Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут подвергнуты сомнению".

Видео опубликовано на официальной Facebook-странице Офиса президента.

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Пакетные решения Будапештсткого меморандума... О чем речь?

В заявлении президента Украины речь шла о том, что пакетные решения по Будапештскому меморандуму будут подвергнуты сомнению. Что это за решения?

Первое, российская пропаганда называет этот документ уже чуть ли ни "писулькой". Но Будапештский меморандум – это очень серьезный документ.

А серьезность его в том, что принимался меморандум – как часть пакета, регулирующего безопасность и сотрудничество в Европе после Второй мировой войны. Процесс формирования системы безопасности длился три десятилетия.

Второе, главный "пакетный документ" Будапештского меморандума – это не всем известное решение Верховной Рады от 16 ноября 1994 года – Закон "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия".

Главный "пакетный документ" – это заключительный акт Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года. Он также известен, как Хельсинские соглашения.

А почему он главный? Да потому что именно на основании Хельсинских соглашений Россия, Великобритания и США взяли на себя обязательства по обеспечению суверенитета и безопасности Украины. Что и записано в Будапешстском меморандуме черным по белому!

И это логично. Поскольку Хельсинские соглашения основным документом по безопасности и сотрудничеству в послевоенной Европе.

Россия очень часто упоминает именно Хельсинские соглашения, когда выдвигает претензии и ультиматумы к НАТО. Но когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, она нарушила принципы европейской системы безопасности. Буквально нарушила то, что прописано в Хельсинских соглашениях. А именно:

принцип территориальной целостности государств Европы,

невмешательство во внутренние дела иностранных государств,

мирное урегулирование споров,

согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования

право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.

Кстати, когда российские дипломаты употребляют в своей риторике формулы вроде "народ Крыма" или "народ Донбасса", они тоже обращаются к Хельсинским соглашениям, чтобы оправдать свои действия. Загвоздка лишь в том, что никакого "народа Донбасса" не существует.

В тексте Будапештсткого меморандума упоминается еще один важный "пакетный" документ – Устав ООН. Какие именно документы Зеленский намеревается подвергать сомнению? Особенно если учесть, что система европейской безопасности и правда не работает. Она перестала работать после того, как Россия затеяла войнушки сначала в Грузии, затем в Крыму и на Донбассе. И это все ей сошло с рук.

Заработала российская фейк-машина

Своими словами Зеленский дал повод для атаки российской машины дезинформации. На себя персонально, и на Украину.

В Нью-Йорк Таймс вышла по этому поводу статья под ярким заголовком – "Комик, ставший президентом, серьезно переборщил". Эту статью российская пропаганда уже показывает всем, как доказательство, что американцы возмущены.

И это никакое не доказательство: статья опубликована в разделе "Мнения". Автор статьи – журналистка из Украины. Получается, это ее мнение. И да, по сути, статья отражает украино-российскую, а вовсе не американскую информационную повестку.

Показательно, что Зеленский под обстрел российской пропаганды попал, пожалуй, впервые. До этого его терзала лишь украинская оппозиция и украинские "активы" Кремля.

И это явно не последний такой случай. Поэтому советовать президенту быть осторожнее в словах смысла нет. Раз Зеленского взяли на прицел, значит, поводы для фальсификации и дезинформации найдутся.