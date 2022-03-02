Януковича знову у президенти? Разумков пообіцяв йому і Путіну психлікарню

Разумков висміяв плани Москви. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков обіцяє експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу психлікарню та суд у разі його повернення в Україну, як про це повідомляють ЗМІ.

Про це він написав у Telegram.

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За його словами, ворог так нічого і не зрозумів про українців.

"Якщо він планує привести до влади в Україні президента-втікача – у відповідь ми можемо забезпечити місцями в психіатричній лікарні і Путіна, і Януковича. Визнати себе президентами психічно хворим людям дуже просто. Я сподіваюся, що тут згодом допоможуть медики разом із українським судом", – сказав Разумков.

Війна РФ проти України

Як заявляли в Москві, головна мета нападу на Україну – змінити владу у Києві на лояльну Кремлю, а також щоб Київ відмовився від планів вступу до НАТО. Проте президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що жодної капітуляції не буде і сам він не має наміру тікати із країни.

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Заради здійснення своєї мети окупанти підіслали Зеленському сотні найманих убивць. Мова про більш ніж 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

Також у бік Києва кинули елітні підрозділи "кадирівців". Однак їм не судилося досягти мети – у ФСБ їх одразу "злили" українцям, після чого їхній підрозділ знищили.