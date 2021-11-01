Яскраво, з музикою, але без дотримання карантинних вимог: як в Україні святкують Геловін (фото, відео)

В Україні з розмахом святкують Геловін, але про карантин забули/Колаж: Сьогодні
31 жовтня в Україні відзначають містичне свято — Геловін. Цього дня люди у різних містах вдягаються в оригінальні костюми, проводять містичні ритуали та лякають одне одного.
Одеса
В Одесі на вулицях можна побачити як дорослих, так і дітей. Усі вони вийшли святкувати Геловін. На головних вулицях міста все сяє, а багато людей насолоджуються атмосферою свята, вживаючи ласощі та роблячи селфі. Однак про карантинні норми забули. Люди в масках, проте не в медичних, а карнавальних. Це все попри те, що Одеса — у "червоній зоні" карантину.
Харків
У Харкові з розмахом відбувається святкування Геловіна. Особливо багато людей у парку Горького. Про маски забули. Люди катаються на атракціонах, спостерігають за вогняним шоу, слухають живу музику та фотографуються.
Дніпро
У Дніпрі про святкування Геловіна також не забули. Люди вдяглися в яскраві костюми та фотографуються для соціальних мереж. Знову ж таки без масок.
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